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Россиян призвали не паниковать из-за токсичных водорослей рядом с Камчаткой

ДВФУ: рост числа токсичных водорослей в Авачинской губе не навредит людям

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Рост числа токсичных водорослей в Авачинской губе пока не представляет опасности для человека, однако купаться в этой области все равно не стоит, рассказал «Газете.Ru» директор Института Мирового океана ДВФУ Кирилл Винников.

«Когда происходит массовое размножение («цветение») микроводорослей, опасные токсины могут и не образоваться в больших количествах. Если в данный момент мы не наблюдаем явлений, связанных с гибелью морских гидробионтов и сильным пенообразованием, я считаю, что серьезных предпосылок для паники нет. Однако меры предосторожности соблюдать все-таки нужно. Не купаться в прибрежной полосе и не потреблять морепродукты, выловленные в данном районе. В целом вредоносное цветение водорослей для Камчатки и других регионов Дальнего Востока это обычное явление, которое в 2020 году просто достигло гигантских масштабов», — объясняет Винников.

Эксперт отмечает, что подобные вспышки цветения микроводорослей — это обычные явления, которые периодически происходят на Камчатке, достигая кратно больших концентраций.

«Я бы предложил сравнить полученные данные о состоянии морской среды с мониторинговыми наблюдениями концентраций микроводорослей, которые проводит в разных бухтах Авачинской губы лаборатория рыбохозяйственной экологии КамчатНИРО», – добавил Винников.

Специалисты рекомендуют следить за официальными уведомлениями Роспотребнадзора и МЧС, которые при необходимости введут ограничения на употребление морепродуктов из Авачинской губы и купание в зоне цветения.

Ранее ученые зафиксировали массовое цветение динофлагеллят Alexandrium tamarense в Авачинской губе. Эти микроводоросли при определенных условиях могут вырабатывать сакситоксин — нейропаралитический яд, который накапливается в тканях морских организмов и представляет потенциальную опасность для человека. При повышении температуры воды ученые ожидают дальнейший рост количества клеток. Сообщение вызвало определенный резонанс в медийном пространстве.

Наблюдения в Авачинской губе проводятся в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных территорий на 2024-2026 годы. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступил КамГУ им. Витуса Беринга.

Ранее россиянам назвали идеальное время для кофе.

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