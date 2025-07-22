Россиянам назвали полезную для печени приправу

Куркума оказалась полезна для печени. Она содержит куркумин, который обладает защитным действием от различных гепатотоксических факторов, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, эксперт АНО «Культура здоровья» Ирина Никулина.

«Куркума, точнее, входящий в ее состав полифенол куркумин, обладает иммуностимулирующими, противовоспалительными, антисептическими, антиоксидантными, обезболивающими, нейропротекторными и даже противораковыми свойствами. Куркумин доказал свою эффективность при терапии многих болезней — от заболеваний печени и суставов до ряда женских репродуктивных расстройств», — поделилась специалист.

Однако эксперт подчеркнула, что есть несколько нюансов, связанных с употреблением куркумы.

«Рекомендуется совмещать ее с черным перцем, активный компонент которого — пиперин — на 2000% повышает усвояемость куркумина организмом. Лучшему усвоению способствует употребление куркумы с пищей с высоким содержанием жиров. Таким образом, время приема менее важно, чем способ, то есть как и с чем употребляется добавка», — отметила врач.

Эксперт также призвала воздерживаться от употребления куркумы натощак тех, кто склонен к пониженному артериальному давлению.

«Не стоит употреблять ее и тем, кто имеет проблемы с ЖКТ, особенно в период обострения холецистита и желчнокаменной болезни, поскольку куркумин стимулирует желчеобразование. Известно, что куркумин разжижает кровь, а значит, может быть опасен для людей с проблемами свертываемости или принимающих антиагреганты — препараты, влияющие на свертываемость крови. Важно помнить, что максимальное рекомендованное медиками количество куркумы составляет до 12 граммов в день», — заключила врач.

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