На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученый рассказала, как часто нужно стирать полотенца на самом деле

Daily Mail: стирать банные полотенца нужно уже после двух использований
true
true
true
close
Pexels

Людям с инфекционными заболеваниями или ослабленным иммунитетом нужно стирать полотенца после каждого применения, а при более устойчивом здоровье — после двух использований. Об этом изданию Daily Mail рассказала доктор Примроуз Фристоун, профессор клинической микробиологии в Университете Лестера.

По словам специалиста, после обтирания тела на ткани остаются не только частички кожи, но и миллионы микроорганизмов — бактерий и грибков, которые с каждым новым применением накапливаются и создают благоприятную среду для размножения.

«В числе этих микробов могут быть опасные патогены», — объяснила эксперт.

Профессор Фристоун сослалась на исследование, проведенное в Федеральном университете Лафии в Нигерии. В нем анализировалось многократное использование банных полотенец студентами общежития. На поверхности большинства образцов были выявлены потенциально опасные микроорганизмы, включая кишечную палочку, золотистый стафилококк и клебсиеллу — возбудителей кожных и кишечных инфекций.

«Повторное использование влажного полотенца может привести к лихорадке, астме, кожным воспалениям, раздражениям и другим осложнениям, особенно у людей с чувствительной кожей или нарушениями иммунной защиты», — объяснила микробиолог. По ее словам, текстура полотенец способствует удержанию влаги, а влажная среда ускоряет размножение патогенных микроорганизмов.

Чтобы снизить риск заражения, Фристоун рекомендует стирать полотенца при температуре не ниже 60  °C с использованием стирального порошка. Горячая вода, по ее словам, позволяет уничтожить бактерии, грибки, вирусы и устраняет неприятные запахи. Хранить полотенца следует только в полностью сухом состоянии, в прохладном и хорошо проветриваемом месте.

Ранее были названы самые грязные предметы повседневного обихода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами