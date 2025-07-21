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Создан препарат, который уничтожает раковые клетки особым образом

MedChem: препарат с галлием разрушает раковые клетки с помощью стресса
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Ученые из Рурского университета в Бохуме разработали препарат, способный запускать в раковых клетках особый тип гибели, при котором активируется иммунный ответ организма. Это позволяет иммунной системе не только распознавать опухоль, но и уничтожать ее метастазы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medicinal Chemistry (MedChem).

Основой препарата стало соединение галлия. Попадая внутрь раковой клетки, оно вызывает в ней сильный стресс, приводящий к разрушению. При этом клетка выделяет сигнальные молекулы — особые белки, которые передают «сообщения» иммунной системе. Этот процесс известен как иммуностимулирующая клеточная гибель.

Благодаря этому организму удается «научиться» выявлять злокачественные клетки и целенаправленно бороться с ними, даже если они находятся в других частях тела. В лабораторных условиях новый подход уже показал эффективность против клеток рака шейки матки.

Сейчас команда исследователей работает над тем, чтобы сделать терапию максимально точной и безопасной. В частности, ученые разрабатывают методы, позволяющие активировать лекарство только в пределах опухоли — например, с помощью света или ультразвука. В перспективе такой подход позволит минимизировать воздействие на здоровые ткани и повысить эффективность лечения.

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