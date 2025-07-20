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Ученые раскрыли, как компоненты ягод Годжи борются с раком

OncoAdv: компоненты ягод Годжи могут помочь в борьбе с раком печени
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Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Северо-Китайского университета науки и технологий обнаружили, что активные вещества, содержащиеся в ягодах Годжи, могут эффективно связываться с ключевыми мишенями в клетках рака печени. Результаты работы опубликованы в журнале Oncology Advances (OncoAdv).

В ходе исследования ученые применили метод молекулярного докинга — компьютерное моделирование, которое позволяет оценить, насколько плотно соединяются молекулы, например, действующее вещество и белок. Анализ показал, что компоненты Годжи способны формировать прочные связи с белками, участвующими в развитии рака печени: энергия связывания в большинстве случаев оказалась ниже −7.0 ккал/моль, что указывает на высокую вероятность биологической активности.

Авторы подчеркивают, что терапевтический эффект Годжи обусловлен не одним активным веществом, а их комбинацией. Такая многокомпонентность позволяет воздействовать сразу на несколько биохимических путей, что делает ягоды перспективными для создания вспомогательных средств против онкозаболеваний. Кроме того, природное происхождение соединений может снизить риск тяжелых побочных эффектов и потенциально удешевить производство препаратов.

Ранее ученые уже изучали полисахариды Годжи и их способность запускать гибель раковых клеток и стимулировать регенерацию печени. Настоящее исследование углубляет понимание этих процессов и закладывает основу для дальнейших лабораторных и клинических испытаний.

В то же время авторы отмечают, что результаты исследования основаны на компьютерных расчетах. Для подтверждения эффективности необходимы эксперименты in vitro и in vivo. Среди возможных ограничений — нестабильность веществ в организме и недостаточное всасывание.

Ранее был найден способ заставить «уставшие» иммунные клетки бороться с раком.

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