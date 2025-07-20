На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему предраковые состояния не всегда переходят в рак

Leukemia: в костном мозге человека могут скрываться клетки, защищающие от рака
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Охрусского университета объяснили, почему у некоторых пациентов с предраковыми изменениями полноценные онкологические заболевания не развиваются. Оказывается, защитный эффект обеспечивают так называемые «спящие» клетки, которые замирают в особом состоянии — сенсесценции. Результаты исследования опубликованы в журнале Leukemia.

Используя искусственный интеллект, ученые проанализировали образцы костного мозга у пациентов с предраковыми нарушениями — такими как MGUS (моноклональная гаммопатия неясного значения) и SMM (тлеющая множественная миелома), — злокачественное заболевание кроветворной системы.

Оказалось, что у части больных плазматические клетки с опухолевым потенциалом входят в состояние клеточного сна. Они перестают делиться из-за повреждений ДНК или мутаций, но при этом не погибают. Это тормозит развитие опухоли и активирует иммунный ответ. У пациентов, у которых рак не развивается, эти клетки образуют локальные очаги в костном мозге, выполняя роль своеобразного барьера. У тех, у кого болезнь прогрессирует, подобного не наблюдается.

До недавнего времени сенсесценция считалась одним из механизмов развития рака, но новое исследование показывает: в ряде случаев «спящее состояние» может оказывать защитный эффект.

Ученые уже тестируют на животных препараты, способные искусственно управлять этими «спящими» клетками — например, удалять их или поддерживать в состоянии сна. Если экспериментальные методы подтвердят эффективность, это позволит не только отслеживать развитие болезни на ранних стадиях, но и вмешиваться до появления раковых клеток.

Однако исследователи пока не могут выяснить, почему одни клетки «засыпают», а другие — нет. По словам ученых, на это могут влиять генетика, вирусы или микроокружение в костном мозге.

Ранее ученые выяснили, как лечить от рака людей с пересаженными органами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами