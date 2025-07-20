Стало известно, почему предраковые состояния не всегда переходят в рак

Ученые из Охрусского университета объяснили, почему у некоторых пациентов с предраковыми изменениями полноценные онкологические заболевания не развиваются. Оказывается, защитный эффект обеспечивают так называемые «спящие» клетки, которые замирают в особом состоянии — сенсесценции. Результаты исследования опубликованы в журнале Leukemia.

Используя искусственный интеллект, ученые проанализировали образцы костного мозга у пациентов с предраковыми нарушениями — такими как MGUS (моноклональная гаммопатия неясного значения) и SMM (тлеющая множественная миелома), — злокачественное заболевание кроветворной системы.

Оказалось, что у части больных плазматические клетки с опухолевым потенциалом входят в состояние клеточного сна. Они перестают делиться из-за повреждений ДНК или мутаций, но при этом не погибают. Это тормозит развитие опухоли и активирует иммунный ответ. У пациентов, у которых рак не развивается, эти клетки образуют локальные очаги в костном мозге, выполняя роль своеобразного барьера. У тех, у кого болезнь прогрессирует, подобного не наблюдается.

До недавнего времени сенсесценция считалась одним из механизмов развития рака, но новое исследование показывает: в ряде случаев «спящее состояние» может оказывать защитный эффект.

Ученые уже тестируют на животных препараты, способные искусственно управлять этими «спящими» клетками — например, удалять их или поддерживать в состоянии сна. Если экспериментальные методы подтвердят эффективность, это позволит не только отслеживать развитие болезни на ранних стадиях, но и вмешиваться до появления раковых клеток.

Однако исследователи пока не могут выяснить, почему одни клетки «засыпают», а другие — нет. По словам ученых, на это могут влиять генетика, вирусы или микроокружение в костном мозге.

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