На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как лечить от рака людей с пересаженными органами

JAMA: стероиды позволяют проводить имуннотерапию рака после пересадки органов
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Университета Флиндерса (Австралия) выяснили, что добавление ингибиторов mTOR и стероидов к стандартной иммунотерапии позволяет безопасно лечить рак у пациентов с пересаженными органами. Результаты опубликованы в журнале JAMA Oncology.

«До сих пор таким пациентам часто отказывали в терапии из-за высокого риска отторжения трансплантата — иммунотерапия активирует защитные силы организма, которые могут атаковать не только опухоль, но и донорский орган. Однако новая комбинация препаратов позволяет контролировать эту реакцию», — объяснили исследователи.

Ингибиторы mTOR подавляют работу белков, отвечающих за рост клеток и активность иммунной системы, а стероиды смягчают воспаление. Вместе они действуют как «тормоз» для иммунитета, снижая риск отторжения, но сохраняя противоопухолевую активность.

Эффективность подхода была подтверждена на данных 343 пациентов с пересаженными почками, печенью, сердцем и легкими. В каждом третьем случае наблюдался положительный ответ на лечение — опухоль уменьшалась или переставала расти. Отмечается, что особенно хорошо метод сработал при плоскоклеточном раке кожи: у 60% пациентов отмечалась положительная динамика, а выживаемость сравнялась с показателями у людей без трансплантатов.

Риск отторжения органов, однако, присутствовал — оно развивалось у 36% участников в течение первого года. Однако исследователи подчеркивают, что раньше таким пациентам просто не предлагали лечение. Новая схема открывает путь к персонализированной терапии, особенно важной для больных с пересаженными сердцем или легкими, где промедление может стоить жизни.

Ранее ученые «побороли» рак кожи с помощью вируса герпеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами