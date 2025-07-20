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Названа неожиданная опасность успокоительных для кишечника

Molecular Psychiatry: успокоительные изменяют микробиом кишечника
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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что у людей с тревожными и депрессивными расстройствами наблюдаются отличия в составе кишечной микрофлоры, но еще более выраженные изменения происходят под действием антидепрессантов и противотревожных препаратов. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Микробы, населяющие кишечник, играют важную роль не только в пищеварении, но и в работе мозга. Они производят вещества, влияющие на настроение, поведение и даже уровень тревоги.

Ученые проанализировали образцы стула более 600 человек из США — как здоровых, так и страдающих тревожными или депрессивными расстройствами. Половина участников уже принимала антидепрессанты или препараты против тревожности, и именно они оказались ключевыми факторами, изменяющими микробиоту.

Оказалось, что состав кишечной флоры у людей, принимающих препараты, отличался даже сильнее, чем у тех, кто просто страдал от тревожности или депрессии. Особенно выраженные изменения были связаны с приемом антидепрессантов.

У участников, не принимавших лекарства, все же прослеживалась общая микробная «подпись», связанная с тревожностью и депрессией. Причем эта связь была особенно заметна у женщин. Чем выше был уровень тревожности или депрессивных симптомов, тем сильнее выражались отличия в микрофлоре по сравнению со здоровыми людьми.

Исследователи планируют продолжить работу: они хотят протестировать перенос отдельных бактерий в стерильных лабораторных животных, чтобы выяснить, могут ли микробы действительно смягчать симптомы тревоги и депрессии. Если удастся подтвердить такую связь, это может открыть путь к новым путям терапии, воздействующим не только на мозг, но и на кишечник.

Ранее ученые выяснили, что антидепрессанты изменяют воспоминания.

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