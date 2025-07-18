Названы три опасных вещества, которые могут выделять отделочные материалы

Современные отделочные материалы могут выделять в воздух вредные вещества, такие как формальдегид, летучие органические соединения, пыль и микрочастицы, рассказал «Газете.Ru» профессор, врач-кардиолог и руководитель направления медицинских проектов и инноваций «Инвитро» Алексей Никитин.

«Формальдегид часто содержится в ДСП, фанере, некоторых красках и клеях. Является канцерогеном, способен вызывать раздражение глаз, дыхательных путей, кожные реакции. Летучие органические соединения (ЛОС) — выделяются из некоторых красок, лаков, герметиков. В острых случаях могут вызывать головную боль, головокружение, ухудшение концентрации, а при хроническом воздействии — проблемы с дыхательной системой и печенью. Пыль и микрочастицы от дешевых или неправильно установленных панелей, гипсокартона особенно опасны для детей, пожилых людей и лиц с астмой или ХОБЛ», — объяснил врач.

По словам специалиста, можно выделить основные критерии безопасности отделочных материалов: обязательное наличие сертификатов соответствия по параметрам токсичности, пожарной безопасности, аллергенности, класс эмиссии формальдегида E1 или E0, где выброс минимален и устойчивость к плесени.

«Отсутствие запаха после монтажа — важный маркер низкой эмиссии токсичных соединений. Наилучшими с позиции медицины считаются такие материалы, как натуральное дерево, керамическая плитка, гипс и гипсокартон без добавок, стекло, металл, натуральный камень, краски и лаки с пометкой «без ЛОС», на водной основе», — заключил доктор.

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