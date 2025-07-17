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Россиянам рассказали, сколько пальмового масла можно есть в день

Врач Медведев: в день можно съедать не более 22 граммов пальмового масла

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marekuliasz/Shutterstock/FOTODOM

Пальмовое масло используется почти во всех продуктах, однако в день суммарно не стоит употреблять более 20-22 граммов, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона. Пальмовое масло на 50% состоит именно из них. А норма по калорийности рациона у всех своя. Например, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20–22 граммов (около 200 ккал)», – объяснил врач.

Чрезмерное употребление пальмового масла может нанести вред здоровью. Избыточное потребление любого жира может стать причиной нарушения липидного обмена, развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Подробнее о том, какие мифы о вреде пальмового масла существуют – в материале «Газеты.Ru».

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