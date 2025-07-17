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Назван микроэлемент, укрепляющий память в пожилом возрасте

SciRep: медь помогает сохранить когнитивные функции в пожилом возрасте
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Активное потребление меди помогает избежать ухудшения памяти и исполнительных функций с возрастом. К такому выводу пришли ученые из Четвертой больницы Медицинского университета Хэбэя (Китай). Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

В исследовании использовались данные 2420 участников Национального обследования состояния здоровья и питания (National Health and Nutrition Examination Survey, NHANES), собранные в 2011-2014 годах. Возраст всех добровольцев составлял не менее 60 лет.

На первом этапе ученые проанализировали рацион участников, уделяя особое внимание потреблению меди. Это важный микроэлемент, который участвует в энергетическом обмене нейронов и производстве нейромедиаторов. Также медь регулирует антиоксидантную активность организма — способность веществ (антиоксидантов) замедлять или предотвращать окисление других молекул.

После этого добровольцы прошли ряд тестов на оценку беглости речи, памяти, внимания и исполнительных функций. Участники, у которых в рационе присутствовала медь, лучше всех справились с заданиями. Защитный эффект был наиболее выраженным при умеренном потреблении и наиболее выраженной у людей, перенесших инсульт.

Точные механизмы, лежащие в основе такой взаимосвязи, пока остаются неизвестными. Предыдущие исследования показали, что медь может быть полезной при нейродегенеративных заболеваниях в зависимости от ее биодоступности и концентрации в нервной ткани. Однако ученые предупреждают, что избыток этого микроэлемента может привести к угнетению нервной системы, а также повреждению печени и почек.

Ранее была найдена генетическая мутация, защищающая от потери памяти.

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