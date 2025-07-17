У неандертальцев были фирменные блюда, выяснили ученые

Международная команда ученых выяснила, что неандертальцы из двух соседних пещер на севере современного Израиля — Амуд и Кебара — по-разному разделывали мясо. Эти различия могли быть результатом культурных традиций, передававшихся из поколения в поколение. Работа опубликована в журнале Frontiers in Environmental Archaeology (FEA).

Как показало исследование, неандертальцы в обеих пещерах пользовались одними и теми же кремневыми орудиями и охотились на одинаковую добычу — в основном газелей и благородных оленей. Однако характер порезов на костях животных оказался разным.

«Несмотря на схожие условия жизни, группы из пещер Амуд и Кебара демонстрируют разные стратегии разделки туш. Это может говорить о существовании локальных традиций, которые передавались внутри сообществ», — объяснила Анаэль Жаллон из Еврейского университета в Иерусалиме.

Обе пещеры находились всего в 70 километрах друг от друга, и неандертальцы обитали там примерно в одно и то же время — 50–60 тысяч лет назад. Однако следы обработки пищи разнятся. В Амуд 40% костей обожжены и сильно фрагментированы, в Кебара — только 9%, при этом они сохранились лучше. Это может говорить о разнице в способах готовки или транспортировке туш.

Ученые проанализировали разрезы на костях и обнаружили, что хотя сами орудия оставляли схожие по глубине и ширине следы, в Амуд разрезы были гуще и менее прямолинейны, чем в Кебара. Разница сохранялась даже при сравнении однотипных костей — например, длинных костей мелких копытных.

Исследователи рассмотрели разные гипотезы. Возможно, мясо в Амуд перед разделкой подвергалось дополнительной обработке — его могли подвешивать для сушки или допускать частичное разложение, как это делается сегодня для улучшения вкуса. В таком состоянии его труднее резать, что и могло вызвать интенсивные, криволинейные порезы. Другая версия — различия в организации труда: возможно, в одной группе тушу обрабатывал один человек, а в другой — несколько.

«Мы пока не можем однозначно сказать, в чем причина этих различий, — заключила Жаллон. — Но ясно одно: даже такие повседневные действия, как разделка мяса, могли быть частью культурной традиции неандертальцев».

Ранее в Китае были обнаружены загадочные деревянные орудия возрастом 300 тысяч лет.