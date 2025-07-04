В Китае обнаружены загадочные деревянные орудия возрастом 300 тысяч лет

В районе Гантанчжина, провинция Юньнань на юго-западе Китая, ученые впервые смогли датировать деревянные орудия труда, возраст которых около 300 тысяч лет. Эти находки дают редкое представление о навыках древних людей, живших в субтропиках и активно использовавших древесину для создания инструментов. Работа опубликована в журнале Science.

Древесина крайне редко сохраняется в археологическом слое, поскольку быстро разрушается под воздействием микробов, влаги и кислорода. Однако на берегу древнего озера Фусянь, где велись раскопки, деревянные предметы были законсервированы в глинистых слоях с низким содержанием кислорода. Это обеспечило исключительную сохранность — настоящую редкость для эпохи раннего палеолита.

В ходе раскопок было найдено 35 деревянных орудий, большинство из которых изготовлены из сосны. Некоторые из них имеют форму крюков или тонких лезвий, другие — закругленные или заостренные наконечники. Ученые также обнаружили следы активной эксплуатации: полировку, микроцарапины, остатки почвы и характерные повреждения на рабочих краях.

Возраст находок был определен при помощи метода инфракрасной люминесценции, с анализом более 10 тысяч зерен минеральных осадков. Дополнительно был датирован зуб млекопитающего из того же слоя. Комплексный анализ показал, что артефакты имеют возраст от 250 до 360 тысяч лет.

Открытие в Гантанчжине показывает, что люди в Азии еще 300 тысяч лет назад обладали высокими навыками обработки древесины. Эти инструменты заметно опережают по сложности аналогичные находки из Европы и Африки, сделанные в те же периоды.

По мнению ученых, в археологии слишком много внимания уделяется каменным артефактам — просто потому, что они лучше сохраняются. Но на деле важную роль в жизни древнего человека играли и органические материалы, такие как дерево.

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