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Найден способ повысить эффективность иммунотерапии рака

Nature: кишечная бактерия YB328 усиливает эффект иммунотерапии рака
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Штамм кишечной бактерии под названием Hominenteromicrobium YB328 значительно усиливает эффективность препаратов для иммунотерапии рака. К такому выводу пришли Японские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Штамм YB328 был ранее выделен из кишечной микробиоты пациентов с онкологическими заболеваниями, проходивших иммунотерапию. Ученые обнаружили, что у носителей этой бактерии отмечалась повышенная активность Т‑лимфоцитов — ключевых клеток адаптивного иммунитета. Они играют центральную роль в защите организма от вирусов, бактерий, раковых клеток и других патогенов.

Присутствие YB328 в микробиоте побуждало иммунные клетки активнее проникали в опухоли и задерживало прогрессирование болезни.

Эксперименты на мышах показали, что пересадка микрофлоры с YB328 также усиливает противоопухолевый иммунный ответ. Это происходит за счет активации особых дендритных клеток, которые запускают работу Т‑клеток. Другая бактерия — P. vulgatus — наоборот, снижала эффект терапии.

Авторы считают, что микробиота может стать ключевым фактором успеха иммунотерапии. Поддержание «правильных» бактерий в кишечнике потенциально позволит повысить результативность лечения и расширить круг пациентов, которые на него «отвечают».

Ранее были названы кишечные бактерии, которые защищают сердце и сосуды.

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