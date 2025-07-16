Названы кишечные бактерии, которые защищают сердце и сосуды

Кишечные бактерии могут влиять на сердечно-сосудистую систему. Например, Lactobacillus casei способствуют снижению артериального давления, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского Университета Ольга Костюкевич.

«Уже получено довольно много данных о влиянии конкретных бактерий на состояние сердца и сосудов. Например, Lactobacillus и Bifidobacterium снижают уровень холестерина, Lactobacillus casei способствуют снижению артериального давления, а Akkermansia и Parvibacter защищают от формирования аневризмы аорты. Кроме того, для поддержания сердечного здоровья большое значение имеет разнообразие микробиоты», — объяснила врач.

По ее словам, чем больше различных видов обитает в кишечнике, тем лучше. У людей с заболеваниями сердца, как правило, бактериальное разнообразие значительно снижается.

«Бактерии Clostridium и Eubacterium, при значительном росте их количества в кишечнике, активируют иммунную систему и способствуют хроническому воспалению, ускоряя развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас активно разрабатывается стратегия так называемого функционального питания, когда через конкретные продукты мы можем повлиять на определенные бактерии и тем самым улучшить состояние здоровья. Так, потребление молока, содержащего Lactobacillus, снижало давление у людей с гипертонической болезнью, а регулярное использование пробиотиков Bifidobacterium breve и Lactobacillus fermentum предотвращало повышение давления», — заключила Костюкевич.

Ранее врачи рассказали о том, как микробиота кишечника влияет на давление.