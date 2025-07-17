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Ученые нашли способ продлить срок хранения манго почти вдвое

PGR: озонированная вода помогла сохранить манго свежими дольше
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Gods_Kings/Shutterstock/FOTODOM

Обработка озонированной водой продлевает свежесть манго без потери вкуса и аромата почти в два раза. К такому выводу пришли ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты опубликованы в журнале Plant Growth Regulation (PGR).

Ученые отметили, что срок годности манго очень невелик: около 20% урожая в Австралии теряются из-за порчи и ограниченных условий для хранения. При этом длительное охлаждение при обычных температурах (около 13 °C) вызывает у плодов так называемое холодовое повреждение, которое ухудшает их качество.

Команда под руководством доктора Мекхалы Витханы предложила простое и безопасное решение: перед хранением на 10 минут погружать манго в озонированную воду, а затем охлаждать до 5 °C. Озон — это сильный окислитель, который разрушает молекулярные структуры органических и неорганических загрязнителей. Также он обладает способностью удалять посторонние привкусы и запахи.

Такая обработка снизила признаки повреждений на 40% и почти вдвое увеличила срок хранения — до 28 дней. Метод экологичен, не требует использования химикатов и может применяться непосредственно на месте сбора урожая.

Ученые планируют протестировать технологию на других сортах манго и добиться еще большего сокращения потерь при транспортировке. Также исследователи намерены выяснить, как другие виды фруктов «отреагируют» на воздействие озонированной воды.

Ранее у манго нашли два полезных для сердца свойства.

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