У манго нашли два полезных для сердца свойства

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что манго снижает артериальное давление, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у здоровых женщин в постменопаузе. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Nutrition Association (JANA).

«Женщины в постменопаузе сталкиваются с метаболическими изменениями, которые могут влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Роберта Холт, младший научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе и соавтор исследования.

Ученые задались целью выяснить, может ли изменение рациона питания положительно повлиять на здоровье после прекращения менструальных циклов. Для этого они провели исследование с участием 24 почти полностью здоровых женщин в возрасте от 50 до 70 лет с избыточным весом или ожирением (индексом массы тела от 25 до 40).

В течение двух недель испытуемые ежедневно потребляли по две порции манго (330 г, примерно 1,5 стакана). Через два часа после такого перекуса систолическое артериальное давление у участниц в положении лежа снижалось примерно на шесть единиц (6,3 мм рт. ст.), а среднее артериальное давление — на 2,3 мм рт. ст.

Кроме того, за две недели общий уровень холестерина у добровольцев снизился на 12,9 мг/дл. Концентрация липопротеинов низкой плотности (или «плохого») холестерина уменьшилась на 12,6 мг/дл.

«Такие факторы риска, как высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина, являются ключевыми причинами сердечно-сосудистых заболеваний. Однако уже давно доказано, что богатая питательными веществами и клетчаткой диета, включающая свежие фрукты, помогает сохранить здоровье», — заключили ученые.

Ранее ученые обнаружили у томатов механизм «омоложения», схожий с человеческим.