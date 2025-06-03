На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

У манго нашли два полезных для сердца свойства

JANA: манго помогает снижать давление и уровень плохого холестерина у женщин
close
Depositphotos

Ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе установили, что манго снижает артериальное давление, уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП у здоровых женщин в постменопаузе. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Nutrition Association (JANA).

«Женщины в постменопаузе сталкиваются с метаболическими изменениями, которые могут влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорит Роберта Холт, младший научный сотрудник Калифорнийского университета в Дэвисе и соавтор исследования.

Ученые задались целью выяснить, может ли изменение рациона питания положительно повлиять на здоровье после прекращения менструальных циклов. Для этого они провели исследование с участием 24 почти полностью здоровых женщин в возрасте от 50 до 70 лет с избыточным весом или ожирением (индексом массы тела от 25 до 40). 

В течение двух недель испытуемые ежедневно потребляли по две порции манго (330 г, примерно 1,5 стакана). Через два часа после такого перекуса систолическое артериальное давление у участниц в положении лежа снижалось примерно на шесть единиц (6,3 мм рт. ст.), а среднее артериальное давление — на 2,3 мм рт. ст.

Кроме того, за две недели общий уровень холестерина у добровольцев снизился на 12,9 мг/дл. Концентрация липопротеинов низкой плотности (или «плохого») холестерина уменьшилась на 12,6 мг/дл.

«Такие факторы риска, как высокое кровяное давление и повышенный уровень холестерина, являются ключевыми причинами сердечно-сосудистых заболеваний. Однако уже давно доказано, что богатая питательными веществами и клетчаткой диета, включающая свежие фрукты, помогает сохранить здоровье», — заключили ученые.

Ранее ученые обнаружили у томатов механизм «омоложения», схожий с человеческим.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами