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Россиянам назвали сферы, в которых ИИ не заменит человека

ИИ-специалист Беспалов: ИИ не заменит человека в четырех сферах работы
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Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

ИИ может превосходить человека в некоторых задачах, однако он в ближайшие 10 лет не сможет заменить человека в таких сферах, как философия, фундаментальная наука, искусство, воспитание и другие направления, где важен не только результат, но и контекст, интуиция и личный опыт. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель группы «Мультимодальные архитектуры ИИ» лаборатории «Сильный ИИ в медицине» Института AIRI Ярослав Беспалов.

Ранее Илон Маск заявил, что ИИ превзойдет интеллект человека через два года. Однако Беспалов с этим не согласен: на это уйдет несколько десятков лет.

«ИИ превосходит человека в некоторых прикладных задачах, например, в предиктивной аналитике и поиске закономерностей, ИИ работает на уровне или чуть выше среднего человека, но он почти всегда уступает лучшим специалистам в конкретной области. Это касается и визуального творчества, и написания текстов, и сложных научных рассуждений. Сферы, требующие глубокой креативности, концептуального мышления, этики, эмпатии и абстрактного понимания мира — самые сложные для автоматизации. Это философия, фундаментальная наука, искусство, воспитание и другие направления, где важен не только результат, но и контекст, интуиция и личный опыт», — рассказал специалист.

По его словам, ИИ обучается на массовых данных, которые отражают «среднее» мышление.

«Данных, чтобы обучить модель именно на уникальном способе мышления исследователей, недостаточно. Объем этих данных слишком мал, чтобы создать универсальный ИИ, способный мыслить, как группа высококлассных специалистов», — заключил Беспалов.

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