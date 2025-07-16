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Россиян предостерегли от сбора ягод у дорог из-за опасного свинца

Фармацевт Золотарева: ягоды у дорог содержат повышенный уровень свинца

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ягоды у дорог могут содержать повышенный уровень свинца, рассказала «Газете.Ru» фармацевт, старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Следует учитывать экологический фактор при сборе ягод, так как они могут аккумулировать тяжелые металлы из почвы при ее загрязнении промышленными
отходами или нахождении рядом с оживленными автомобильными дорогами. В частности, в ягодах, собранных у дороги, обнаруживается превышение уровня предельно допустимой концентрации свинца», — объяснила специалист.

Паразитарная угроза — еще один важный аспект, который часто упускают из виду.

«Низкорослые ягодные растения могут быть загрязнены яйцами геогельминтов (например, аскаридой и власоглавом). Особенно рискуют любители есть ягоды прямо с куста, не подвергая их предварительной обработке. Кроме того, многие не подозревают, что среди аппетитных на вид плодов могут встречаться опасные двойники. Классический пример — волчье лыко, чьи ярко-красные ягоды внешне напоминают бруснику, но содержат ядовитые вещества, оказывающие сильно раздражающее действие на кожу и слизистые, а при сильном отравлении возможен летальный исход из-за остановки сердца. Не менее коварен вороний глаз с его черными ягодами, которые вызывают схожие симптомы с ягодами волчьего лыка», — рассказала эксперт.

Для безопасного сбора следует придерживаться нескольких основных принципов. Прежде всего, собирайте только те виды, в безопасности которых точно уверены. Избегайте участков вблизи дорог и промышленных объектов — минимальное безопасное расстояние составляет 100 метров. После сбора обязательно тщательно мойте руки, а сами ягоды подвергайте многократному промыванию под проточной водой.

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