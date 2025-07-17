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Россиянам раскрыли секрет, как сэкономить на лечении давления

«Озон Фармацевтика»: сэкономить на лечении давления можно при помощи дженериков

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Гипертония — одно из самых распространенных сердечно-сосудистых заболеваний в России. Но постоянный прием лекарств может стать серьезной финансовой нагрузкой. Чтобы ее снизить, можно использовать дженерики, а также покупать сразу большие упаковки лекарств, рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова.

Стоимость терапии зависит от стадии болезни, схемы лечения и выбранных препаратов. В среднем пациент тратит от 500 до 5000 рублей в месяц.

«Можно подобрать экономичную схему терапии, если использовать дженерики и правильно комбинировать препараты. Практически у всех современных гипотензивных препаратов есть более дешевые аналоги с тем же действующим веществом (МНН). Например, эналаприл (от 30 руб.) вместо ренитека (от 500 руб.). Не стоит забывать про комбинированные препараты. Некоторые лекарства содержат 2–3 действующих вещества в одной таблетке (например, периндоприл + амлодипин). Это удобнее (меньше таблеток), часто дешевле, чем покупать компоненты по отдельности», — рассказала специалист.

Кроме того, цены на одни и те же препараты могут отличаться в два-три раза в зависимости от наценки аптек. Поэтому, чтобы найти более дешевый вариант, эксперт советует сравнивать цены через аптечные агрегаторы.

«Есть еще несколько советов: покупайте крупные упаковки (это выгоднее на 10–20%), уточняйте в поликлинике о льготных программах. Некоторые препараты пока не имеют полных аналогов, но ситуация меняется», — заключила Милованова.

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