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Россиянам перечислили общественные места, в которых можно подхватить грибок

Врач Михайлова: летом грибком можно заразиться в спортзале, салоне красоты и бассейне

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Летом грибковые кожные заболевания встречаются особенно часто. Особенно высоки риски подхватить его в спортзале, бассейне или салонах красоты, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины доктора Михайловой «Реформа» Наталья Михайлова.

В условиях жары и повышенной влажности кожа становится уязвимой. Особенно часто поражаются стопы, межпальцевые промежутки и ногти. Микроповреждения кожи, снижение местного иммунитета и влажная среда ускоряют инфицирование. Среди наиболее распространенных грибковых инфекций в это время года — эпидермофития стоп и паховой области, кандидоз кожных складок, онихомикоз и отрубевидный лишай.

«После купания в открытых водоемах или бассейне кожа становится размягченной, ее барьерные функции ослабевают, и это облегчает проникновение патогенов. Влажная кожа, особенно в зонах трения, становится уязвимой для вирусов и бактерий. Таким образом, после посещения бассейна или пляжа возрастает риск заразиться не только грибками, но и вирусными бородавками, контагиозным моллюском, герпесом. Особенно часто инфекция проникает через мелкие ранки или раздраженные участки кожи», — рассказала врач.

Дополнительный риск, по ее словам, создают баня, сауна и спортзал.

«В условиях высокой температуры, потливости и плотного контакта с общими поверхностями — ковриками, тренажерами, скамейками — заражение может произойти даже при кратковременном контакте. Через спортивный инвентарь нередко передаются грибок стопы, вирусные бородавки и кожные бактериальные инфекции. Влажная обувь, синтетическая форма и отсутствие полноценной гигиены только усиливают этот риск», — объяснила доктор.

Отдельного внимания требуют салоны красоты. В случае использования нестерильных инструментов при маникюре или педикюре инфекция легко передается от одного человека к другому.

«Особенно часто фиксируются случаи онихомикоза и кандидоза околоногтевых валиков. Грибковые заболевания ногтей и кожи особенно распространены летом, когда процедуры делаются чаще, а кожа подвержена раздражению, трению, повышенной влажности. Профилактика — лучший способ защиты. Важно соблюдать личную гигиену, использовать только свои полотенца и обувь, тщательно высушивать кожу после купания. Обувь рекомендуется регулярно проветривать и просушивать, особенно если она синтетическая и не дышит. Не стоит носить одну и ту же пару ежедневно без перерыва — это создает условия для размножения патогенов», — заключила доктор.

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