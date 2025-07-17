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Россиян призвали «выгонять» детей на улицы для активных игр

Врач Милушкина: за 25 лет число активных движений детей сократилось с 25 тыс. до 12

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matimix/Shutterstock/FOTODOM

С 1990 по 2015 год число активных движений школьников в день сократилось с 25 тыс. до 12 тыс. Сегодня это число могло уменьшиться еще сильнее, рассказала «Газете.Ru» профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.

«Наше население, в первую очередь родители и педагоги, очень слабо осведомлены о возрастной психологии и физиологии. В детском возрасте есть очень сильная биологическая потребность в движении, которую мы, взрослые, категорически и резко ограничиваем. 35 лет назад вышла монография академика Сухарева о том, что количество локомоций (активных движений в пространстве) в день в дошкольном возрасте составляет 25 тысяч. Эти исследования были повторены в 2015 году, и число составило всего 12 тысяч. Дети в детском саду больше не двигаются так, как они двигались раньше», — объяснила Милушкина.

По ее словам, все те сложности, которые сегодня возникают с ментальным здоровьем у детей, могут быть следствием того, что биологическая потребность в движении не реализуется.

«У ребенка должна быть возможность двигаться не только в помещении, где сейчас есть рекреации, но и на улице. Родители должны следить, чтобы ребенок был активен. У ребенка должен быть человек, который следит за тем, чтобы в режиме дня у него было время на двигательную активность. Чтобы сформировать здоровый образ жизни у взрослых, нужно прививать с детства привычку заниматься спортом», — заключила доктор.

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