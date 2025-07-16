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В нервных клетках мозга нашли «энергетические батареи»

PNAS: у нейронов нашли батареи, помогающие мозгу работать в периоды стресса
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Нейроны способны самостоятельно запасать и использовать углевод гликоген — это помогает им поддерживать работу мозга в стрессовых ситуациях. К такому выводу пришли ученые из Йельского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее считалось, что энергетические запасы в мозге хранятся исключительно в глиальных клетках, которые снабжают нейроны «топливом» по мере необходимости. Однако новое исследование показало, что нейроны тоже могут запасать энергию и использовать ее в нетипичных условиях, например при недостатке кислорода.

«Это все равно что узнать, что ваш автомобиль — гибрид: он не только заправляется извне, но и работает от внутренней батареи», — отметил соавтор исследования Милинд Сингх из Йельской школы медицины.

Эксперименты проводились на круглых червях Caenorhabditis elegans с использованием флуоресцентного биосенсора HYlight. Это инструмент позволяет отслеживать процессы расщепления сахара в реальном времени. Ученые контролировали уровень кислорода, чтобы имитировать метаболический стресс, и наблюдали, как нейроны адаптируются к нехватке энергии.

Ключевым моментом стало открытие фермента PYGL-1 — аналога человеческой гликогенфосфорилазы, который преобразует гликоген в энергию. Без него нейроны червя теряли способность функционировать при дефиците кислорода. Восстановление фермента в нейронах возвращало их способность вырабатывать энергию.

Авторы назвали это явление «гликоген-зависимой гликолитической пластичностью» — механизмом, позволяющим нейронам быстро переключаться на внутренние энергетические резервы в критических условиях. Этот механизм особенно важен при нарушениях работы митохондрий — главного источника энергии в клетках.

«Такая гибкость может оказаться жизненно важной для сохранения функций мозга во время стресса и при заболеваниях, связанных с нарушением метаболизма. Также этот механизм может лечь в основу новых методов лечения инсульта и эпилепсии», — отметил руководитель исследования Колон-Рамос.

Ранее ученые раскрыли, как важная для памяти молекула попадает в мозг.

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