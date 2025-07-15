Ученые выявили возможный механизм развития жизни на Титане

Исследователи NASA предложили новый сценарий, при котором на спутнике Сатурна Титане могли бы самопроизвольно возникать пузырьки — везикулы, напоминающие простейшие предклеточные структуры. По мнению ученых, это один из ключевых шагов к появлению жизни. Работа опубликована в журнале International Journal of Astrobiology (IJA).

На Титане, в отличие от Земли, на поверхности находится не вода, а жидкие углеводороды — метан и этан. Тем не менее именно там могли бы разворачиваться процессы, похожие на те, что миллиарды лет назад привели к возникновению жизни на Земле.

Команда NASA изучила, могут ли на Титане в его экстремальных условиях — при низких температурах и в углеводородной среде — формироваться везикулы, или замкнутые структуры из молекул-амфифилов. На Земле такие молекулы (например, в мыле или фосфолипидах) имеют два конца — один «боится» воды, другой ее «любит». Они могут самопроизвольно собираться в сферические оболочки, которые изолируют внутреннее содержимое от внешней среды — как это делает клеточная мембрана.

Но на Титане нет воды. Вместо этого ученые предложили иной сценарий: брызги, поднимающиеся из озер углеводородов при падении «дождевых капель» (состоящих тоже из метана), могут быть покрыты слоями амфифилов. При возвращении брызги в озеро две оболочки соприкасаются и сливаются, создавая везикулу. Внутри остается изолированная капля — подобие простейшей «ячейки», потенциально способной к дальнейшей эволюции.

Такие структуры не являются клетками в привычном смысле, но их наличие могло бы свидетельствовать о росте упорядоченности и сложности — условиях, необходимых для появления жизни.

«Даже если на Титане нет жизни, сама возможность формирования везикул говорит о том, что там могли бы появиться элементы, предшествующие живому», — объяснил Конор Никсон из Центра космических полетов Годдарда NASA.

Ранее в Солнечной системе был обнаружен загадочный объект возрастом 7 миллиардов лет.