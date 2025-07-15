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Развеян миф о риске депрессии для пожилых

JAD: нарушения обмена веществ не связаны с ухудшением психического здоровья
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Исследователи из Австралии и США выяснили, что высокий уровень триглицерид-глюкозного индекса (TyG) у пожилых людей не связан с повышенным риском развития депрессии. Ранее считалось, что нарушения обмена веществ, включая инсулинорезистентность, могут быть связаны с ухудшением психического здоровья. Однако новое крупное и продолжительное исследование, охватившее более 19 тысяч человек в возрасте от 70 лет, показывает: сам по себе индекс TyG не предсказывает появление депрессивных симптомов. Работа опубликована в журнале Journal of Affective Disorders (JAD).

TyG рассчитывается на основе уровня глюкозы и триглицеридов в крови, и его часто используют как недорогой маркер инсулинорезистентности. Ряд более ранних исследований показал, что высокий TyG может коррелировать с депрессией, но эти данные были основаны на наблюдениях в один момент времени и не могли установить, что именно возникло раньше — метаболические нарушения или симптомы депрессии.

В новом исследовании ученые отслеживали состояние участников в течение нескольких лет, ежегодно проводя анализы и оценивая психическое здоровье с помощью анкеты. Изначально наблюдалась слабая связь между высоким TyG и признаками депрессии, но после учета таких факторов, как возраст, масса тела, хронические заболевания и лекарства, связь исчезала. Это говорит о том, что риск депрессии может объясняться не уровнем TyG, а сопутствующими состояниями, например, ожирением или хроническими болезнями.

Также оказалось, что ни у мужчин, ни у женщин, ни в разных возрастных группах TyG не предсказывает депрессию. Возможно, этот показатель имеет большее значение в среднем возрасте, чем в пожилом. Авторы отмечают, что управление уровнем сахара и липидов остается важным для физического здоровья, но не стоит рассчитывать на TyG как на маркер психоэмоционального благополучия. Сейчас исследователи планируют изучить, связаны ли с депрессией другие биомаркеры, например, показатели воспаления.

Ранее был назван продукт, снижающий риск деменции в два раза.

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