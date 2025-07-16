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Ученые раскрыли, почему рак костей плохо поддается лечению

G&D: рак костей защищается от лечения благодаря микроокружению опухоли
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Ученые из медицинского колледжа Тунцзи обнаружили, что микроокружение опухоли при остеосаркоме — так называемом раке костей — активно защищает раковые клетки и препятствует терапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Genes & Diseases (G&D).

Остеосаркома — это злокачественная опухоль, произрастающая из клеток костной ткани. Чаще всего заболевание развивается у подростков и молодых взрослых. По словам ученых, этот вид рака агрессивен, быстро метастазирует и плохо реагирует даже на современные методы лечения. Чтобы выяснить, почему так происходит, ученые провели эксперименты на мышах и клеточных линиях;

«Мы увидели, что опухоль окружена каркасом из внеклеточного матрикса, сосудистых клеток, фибробластов и других элементов, — объясняют авторы исследования. — Они не просто поддерживают структуру новообразования, но и активно помогают ему расти, избегая воздействия терапии».

Также выяснилось, что в глубине опухоли часто возникает гипоксия — состояние, при котором клеткам не хватает кислорода. Это заставляет их переходить в «аварийный режим», становясь выносливыми и менее чувствительными к химиотерапии. Ключевую роль в этом играют белки HIF, которые ученые теперь рассматривают как потенциальные мишени для уничтожения.

Отмечается, что имунная система при остеосаркоме тоже «сбивается с курса». Вместо того чтобы атаковать опухоль, многие иммунные клетки начинают ее поддерживать. Именно поэтому попытки активировать иммунитет с помощью CAR-T-клеток или ингибиторов контрольных точек дают лишь ограниченный эффект.

Сейчас исследователи пытаются «перепрограммировать» микроокружение опухоли — разрушить его структуру, блокировать сигналы гипоксии и восстановить нормальную работу иммунных клеток. Это может повысить эффективность борьбы с болезнью и помешать проникновению раковых клеток в другие ткани.

Ранее ученые выделили в одной опухоли пять типов раковых клеток.

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