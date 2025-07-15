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Ученые выделили в одной опухоли пять типов раковых клеток

CanDis: инструмент ИИ нашел в одной опухоли пять типов раковых клеток
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Международная группа ученых установила, что одна опухоль может содержать пять различных типов раковых клеток. К такому выводу исследователи пришли в результате применения нового инструмента на базе искусственного интеллекта. Результаты работы опубликованы в журнале Cancer Discovery.

Ранее раковые опухоли считались относительно однородными, но исследование подтвердило, что внутри них могут сосуществовать клетки с разными свойствами: одни агрессивно размножаются, другие устойчивы к лечению, третьи долго остаются «в спящем режиме», но позже вызывают рецидив.

Особенно ярко эта неоднородность проявляется при тройном негативном раке молочной железы — агрессивной форме заболевания. Такие опухоли не реагируют на гормональную терапию из-за отсутствия рецепторов к эстрогену, прогестерону и белку HER2.

ИИ-алгоритм AAnet анализирует активность генов в отдельных клетках опухоли и находит в них общие черты. С помощью этой технологии ученые исследовали образцы тройного негативного, HER2-позитивного и ER-позитивного рака молочной железы. В результате им удалось выделить пять устойчивых типов раковых клеток, каждый из которых ведет себя по-разному: одни сильнее метастазируют, другие не реагируют на лекарства, а третьи связаны с худшими прогнозами.

По словам авторов, сейчас опухоли лечат так, будто все их клетки одинаковы. Но если среди них есть те, что не реагируют на терапию, болезнь возвращается. Новая методика позволяет не просто обнаружить такие клетки, но и понять, чем они отличаются, чтобы подобрать индивидуальную комбинацию препаратов, которая уничтожит их все.

«Открытие может приблизить медицину к разработке персонализированных методов лечения. Вместо стандартного подхода пациент сможет получать терапию, нацеленную на конкретный состав его опухоли», — отметили исследователи.

Сейчас ученые планируют протестировать технологию на других типах раковых опухолей.

Ранее ученые выяснили, как рак простаты защищается от лечения.

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