Врач перечислил опасности холодной воды в жару

Vanitatis: холодная вода в жару может вызвать проблемы с пищеварением

Употребление холодной воды в жаркую погоду может привести к мышечным судорогам и проблемам с пищеварением. Об этом доктор Хорхе Анхель рассказал в интервью с изданием Vanitatis.

«Употребление холодной воды может привести к мышечным судорогам. Резкий перепад температур нарушает работу мышц и вызывает их болезненные сокращения», — уточнил эксперт.

Врач также отметил, что в жаркую погоду желудок работает в «усиленном» режиме, а холодная жидкость еще больше его нагружает. Ее воздействие может не только вызвать боль в животе, но и спровоцировать запор или диарею.

Самым грозным последствием употребления холодной воды врач назвал так называемый «тепловой шок». Дело в том, что холод вызывает резкое сужение сосудов, включая кожные капилляры, что фактически препятствует естественному охлаждению организма. В итоге возникает ложное кратковременное ощущение прохлады , однако внутренняя температура организма не снижается.

По словам доктора Анхеля, в некоторых случаях тепловой шок может спровоцировать сердечный приступ. Перед проглатыванием холодной воды он рекомендует подержать ее во рту, чтобы она немного нагрелась и не «шокировала» организм.

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