На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислил опасности холодной воды в жару

Vanitatis: холодная вода в жару может вызвать проблемы с пищеварением
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Употребление холодной воды в жаркую погоду может привести к мышечным судорогам и проблемам с пищеварением. Об этом доктор Хорхе Анхель рассказал в интервью с изданием Vanitatis.

«Употребление холодной воды может привести к мышечным судорогам. Резкий перепад температур нарушает работу мышц и вызывает их болезненные сокращения», — уточнил эксперт.

Врач также отметил, что в жаркую погоду желудок работает в «усиленном» режиме, а холодная жидкость еще больше его нагружает. Ее воздействие может не только вызвать боль в животе, но и спровоцировать запор или диарею.

Самым грозным последствием употребления холодной воды врач назвал так называемый «тепловой шок». Дело в том, что холод вызывает резкое сужение сосудов, включая кожные капилляры, что фактически препятствует естественному охлаждению организма. В итоге возникает ложное кратковременное ощущение прохлады , однако внутренняя температура организма не снижается.

По словам доктора Анхеля, в некоторых случаях тепловой шок может спровоцировать сердечный приступ. Перед проглатыванием холодной воды он рекомендует подержать ее во рту, чтобы она немного нагрелась и не «шокировала» организм.

Ранее россиянам старше 60 раскрыли, как пережить жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами