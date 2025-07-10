На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лекарство от деменции побороло тягу к алкоголю

AddBio: препарат от деменции Tideglusib избавил мышей от алкоголизма
close
Depositphotos

Лекарство Tideglusib, изначально созданное для лечения болезни Альцгеймера, показало эффективность в борьбе с алкоголизмом. Об этом сообщила команда ученых из Университета Виргинии. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction Biology (Add Bio).

В доклинических испытаниях на мышах препарат существенно снизил как хроническое, так и эпизодическое потребление алкоголя — особенно у самцов. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

Механизм действия Tideglusib связан с подавлением активности белка GSK-3β, который, как предполагается, усиливает тягу к спиртному. Ученые считают, что ингибирование этого белка может ослаблять нейронные цепи, участвующие в формировании зависимости.

Алкоголизм остается одной из ведущих причин предотвратимой смертности, а существующие препараты (налтрексон, акампросат, дисульфирам) не всегда эффективны и подходят не всем пациентам. Авторы подчеркивают, что Tideglusib уже проходит клинические испытания при других заболеваниях, а значит, его возможное применение в терапии зависимостей может быть реализовано быстрее.

Ранее врач объяснил, почему летнюю жажду нельзя утолять пивом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами