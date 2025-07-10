Лекарство от деменции побороло тягу к алкоголю

Лекарство Tideglusib, изначально созданное для лечения болезни Альцгеймера, показало эффективность в борьбе с алкоголизмом. Об этом сообщила команда ученых из Университета Виргинии. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction Biology (Add Bio).

В доклинических испытаниях на мышах препарат существенно снизил как хроническое, так и эпизодическое потребление алкоголя — особенно у самцов. При этом побочных эффектов зафиксировано не было.

Механизм действия Tideglusib связан с подавлением активности белка GSK-3β, который, как предполагается, усиливает тягу к спиртному. Ученые считают, что ингибирование этого белка может ослаблять нейронные цепи, участвующие в формировании зависимости.

Алкоголизм остается одной из ведущих причин предотвратимой смертности, а существующие препараты (налтрексон, акампросат, дисульфирам) не всегда эффективны и подходят не всем пациентам. Авторы подчеркивают, что Tideglusib уже проходит клинические испытания при других заболеваниях, а значит, его возможное применение в терапии зависимостей может быть реализовано быстрее.

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