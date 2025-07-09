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Ученые придумали, как сделать энергетики безопасными для зубов

medRxiv: энергетики с кальцием в составе защищают зубную эмаль от эрозии
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Shutterstock/1take1shot

Добавление соединений кальция, калия и фосфора в энергетические напитки может защитить зубную эмаль от эрозии. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Риу-Гранди-ду-Норти в Бразилии. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.

Эрозия зубов — это постепенное разрушение эмали и дентина под воздействием кислот, не связанное с кариесом. Частыми «виновниками» эрозии выступают соки, цитрусовые и алкоголь, но особенно агрессивными считаются энергетические напитки. Из-за сахара в составе и высокой кислотности они резко снижают прочность эмали, вызывая деминерализацию, истончение режущих краев зубов, обнажение дентина и повышенную чувствительность.

Целью ученых было выяснить, может ли добавление различных форм кальция в энергетик снизить его эрозивный потенциал. Для эксперимента исследователи использовали 60 образцов эмали, полученных из 26 здоровых коренных зубов, удаленных по ортодонтическим показаниям.

Образцы на две минуты погружали либо в стандартный энергетик Red Bull, либо в напитки с девятью вариантами кальциевых добавок. Также использовались чистый апельсиновый сок, сок с кальцием и деионизированная вода (очищенная от растворенных солей).

Модифицированные напитки вызывали гораздо меньшее повреждение эмали. У таких образцов была снижена шероховатость поверхности, а потеря микротвердости протекала более медленными темпами. Дополнительный анализ показал, что наибольшую защиту обеспечивал комплекс кальция, фосфора и калия.

Исследование также выявило влияние добавок на pH напитка: например, дикальциевый малат и цитрат кальция снижали кислотность, а комплексные формы повышали ее.

Авторы подчеркивают, что новые данные открывают перспективы для разработки менее вредных для зубов рецептур энергетических напитков. В дальнейших исследованиях планируется оценить минимальные эффективные дозы кальция и учесть реальные условия потребления — включая циклы деминерализации и вкусовое восприятие.

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