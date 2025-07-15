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Ученые раскрыли пять правил, которые поддерживают порядок в организме

BC: выявлены пять правил, которые поддерживают порядок тканей в организме
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Alvaro Somoza

Каждый день в организме человека умирают и заменяются миллиарды клеток — и все же наши ткани остаются стабильными и упорядоченными. Как это возможно? Ученые из Института рака имени Хелен Грэм и Университета Делавэра считают, что нашли ответ: достаточно пяти простых правил, чтобы объяснить, как организм сохраняет структуру тканей даже при постоянном обновлении клеток. Работа опубликована в журнале Biology of the Cell (BC).

Исследователи объединили математику и биологию, чтобы смоделировать поведение клеток в тканях, и выяснили, что порядок поддерживается за счет строгой «хореографии» деления, движения и смерти клеток.

«Это как биологическая версия чертежа», — отметил руководитель исследования Брюс Боман. — «Как генетический код управляет генами, так и «код тканей» может управлять формой и восстановлением тканей».

Особое внимание ученые уделили клеткам кишечника, где обновление происходит каждые несколько дней, но структура остается неизменной. Они считают, что эти правила применимы ко многим тканям тела — от кожи до мозга — и помогут понять, как происходят регенерация, врожденные дефекты или рост опухолей.

Работа также может дополнить глобальный проект Human Cell Atlas, который стремится описать каждую клетку в организме. Но если этот проект фиксирует моментальное состояние, «тканевой код» помогает понять, как клетки остаются организованными во времени.

В будущем исследователи планируют проверить предсказания модели в лаборатории и выяснить, как сбои в этих правилах могут приводить к раку.

«Когда вы знаете правила, можно не только понять, как работает система, но и попытаться ее исправить», — подчеркнули авторы.

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