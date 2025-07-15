Россиянам раскрыли влияние черного перца на эффективность лекарств

Умеренное добавление черного перца в пищу не запрещено, однако важно помнить, что он способен влиять на всасывание и действие лекарственных средств, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Это касается не только антибиотиков и гипотензивных препаратов, но и других групп лекарств. Черный перец (как и красный, а также острые специи в целом) стимулирует выработку желудочного сока и других пищеварительных ферментов, что может изменить скорость и степень всасывания препарата — то есть повлиять на его фармакокинетику. Это особенно важно при приеме препаратов с узким терапевтическим окном, где даже небольшие колебания концентрации в крови могут сказаться на эффективности или безопасности», — отметил врач.

Кроме того, во время болезни организм нуждается в щадящем и сбалансированном питании. Острые и сильно приправленные блюда могут раздражать желудочно-кишечный тракт, вызывать изжогу или дискомфорт, особенно при приеме сильнодействующих лекарств, добавил доктор.

«Поэтому врачи рекомендуют воздержаться от обилия приправ, включая черный перец, во время лечения — особенно в сочетании с алкоголем, который строго противопоказан с большинством антибиотиков и гипотензивных средств», — заключил доктор.

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