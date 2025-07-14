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Врач объяснила, почему по ночам может «раскалываться» голова

Врач Лебедева: ночные головные боли могут указывать на внутричерепное давление

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Ночные головные боли могут указывать на три патологии: апноэ, нарушения внутричерепного давления и бруксизм, рассказала «Газете.Ru» врач-сомнолог, эндокринолог Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

«Ночные головные боли могут быть признаком апноэ, бруксизма и проблем с внутричерепным давлением. Так, при обструктивном апноэ дыхание во сне периодически останавливается. Мозг ощущает нехватку кислорода и, как результат — пробуждение с тяжестью или пульсацией в голове, особенно по утрам. Подобный эффект может вызывать и гипопноэ — чрезмерно поверхностное дыхание», — отметила врач.

При бруксизме, по ее словам, неконтролируемое сжимание челюстей и скрежет зубами во сне может вызывать головные боли напряжения в висках или затылке.

«При повышенном внутричерепном давлении (внутричерепной гипертензии) голова особенно сильно болит в положении лежа — именно ночью или рано утром. После пробуждения и перехода в вертикальное положение боль может ослабевать. Однако ночные головные боли также могут быть не следствием каких-то проблем, а являться заболеванием сами по себе без связи с какой-либо другой патологией. В таком случае это может быть гипническая головная боль, кластерная головная боль или мигрень. При регулярных ночных болях стоит обратиться к врачу: терапевту, неврологу или сомнологу. Возможно, понадобится исследование сна (полисомнография или компьютерная сомнография), анализ на уровень кислорода и мониторинг внутричерепного давления», — рассказала врач.

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