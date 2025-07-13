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Названы лекарства, которые усиливают тепловой удар

Химик Панов: препараты от давления усиливают тепловой удар

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Пелагия Тихонова/РИА Новости

В жаркую погоду некоторые лекарства способны повышать риск перегрева, нарушая естественную терморегуляцию организма или усиливая обезвоживание. В их число входят диуретики, антигипертензивные препараты, антидепрессанты и нейролептики, лекарства от аллергии и другие, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Особую осторожность следует проявлять при приеме диуретиков, поскольку они ускоряют потерю жидкости и электролитов. Антигипертензивные препараты, такие как бета-блокаторы и ингибиторы АПФ, могут ухудшать адаптацию сердечно-сосудистой системы к высоким температурам. Антидепрессанты и нейролептики влияют на работу гипоталамуса, снижая способность организма эффективно охлаждаться», – объяснил Панов.

Антигистаминные средства, особенно первого поколения (димедрол, супрастин), подчеркивает Панов, угнетают потоотделение и могут вызывать сонливость, что делает человека более уязвимым к перегреву.

«Стимуляторы, применяемые при СДВГ, увеличивают теплопродукцию, а нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) в высоких дозах могут ухудшать функцию почек на фоне обезвоживания. Летом важно скорректировать прием лекарств, предварительно проконсультировавшись с врачом. Возможно, потребуется снижение дозы или временная замена препарата. Необходимо соблюдать питьевой режим, особенно при приеме мочегонных или слабительных средств», – рассказал химик.

Следует избегать длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы, а также контролировать артериальное давление и пульс, поскольку жара может усиливать гипотензивный эффект некоторых лекарств. Категорически не рекомендуется сочетать прием медикаментов с алкоголем — это повышает риск обезвоживания и нарушений терморегуляции.

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