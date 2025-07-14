Ученый рассказал, в каких случаях ЭКО может не сработать

Вероятность успеха ЭКО снижается, когда у женщины сокращается количество подходящих яйцеклеток, а также повышается риск хромосомных аномалий и выкидышей. Обычно это происходит после 35 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

При ЭКО оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом происходит вне организма женщины, в лаборатории, в специальных условиях. Врач отметил, что такой метод действительно помогает зачать ребенка в тех случаях, когда естественным путем это невозможно.

«Речь идет о ситуациях, когда, например, у женщины отсутствуют маточные трубы, а у мужчин в семенной жидкости мало подвижных сперматозоидов. Успехи такого рода создают иллюзию, что ЭКО поможет в любом возрасте и работает всегда», — рассказал «Газете.Ru» эмбриолог.

Однако в реальности, как отмечает эксперт, ЭКО не отменяет биологических ограничений. Специалист отметил, что с возрастом у женщины резко снижается количество и качество яйцеклеток, а также повышается риск хромосомных аномалий и выкидышей.

«Каждый год после 35 отнимает 6% от шанса получить эмбрион с нормальным набором хромосом. К 45 годам этот шанс составляет лишь 10%. А ведь для этого еще надо получить зрелую яйцеклетку, которая оплодотворится и дорастет до переноса (в полость матки). Все эти шансы тоже составляют отнюдь не 100%, даже с применением самых современных методов», — уточнил ученый.

Эмбриолог объяснил, что при проведении ЭКО врачи не могут «омолодить» яйцеклетки, исправить генетические проблемы или создать несуществующие сперматозоиды даже с применением современных репродуктивных технологий.

По этой причине наступление беременности с помощью ЭКО после определенного возраста возможно уже только с использованием донорских или собственных, ранее замороженных и сохраненных яйцеклеток.

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