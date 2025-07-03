Ученые раскрыли, как за 100 миллионов лет эволюционировала «связь» между матерью и ребенком

Исследователи из Венского университета проследили, как за более чем 100 миллионов лет формировались клеточные взаимодействия между матерью и плодом у млекопитающих. Оказалось, что ключевые механизмы успешной беременности появились задолго до человека. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Ученые проанализировали активность генов в отдельных клетках на границе матки и плаценты у шести видов животных, включая людей, мышей и опоссумов. Они обнаружили, что инвазивные клетки плаценты — ранее считавшиеся уникальными для человека — на самом деле являются древней эволюционной чертой.

Исследование также опровергло идею о том, что беременность — это постоянный конфликт между матерью и плодом. Напротив, большинство сигналов между ними оказалось координированными, хотя в отдельных генах, например IGF2, наблюдались признаки «генетического противостояния».

Также выяснилось, что в процессе эволюции и мать, и плод адаптировались друг к другу: у плацентарных млекопитающих появились новые формы гормональной регуляции, что позволило продлить беременность и сделать развитие потомства более комплексным.

По мнению ученых, подход, использованный в работе — сочетание клеточного анализа и эволюционного моделирования — открывает новые горизонты для понимания не только происхождения беременности, но и других биологических систем.

«Теперь мы можем проследить эволюцию не просто органов, а клеточных диалогов, которые стоят за ними, — отметила соавтор исследования Сильвия Басанта. — Это может стать основой для новых методов диагностики и лечения осложнений беременности».

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