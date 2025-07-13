Стало известно, как «зарождается» рак простаты

Воспаление, вызванное мутациями в клетках простаты, может перепрограммировать эти клетки и превращать их в агрессивные опухоли. К таким выводам пришли ученые из Свободного университета Брюсселя. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer (NatCan).

Клеточное перепрограммирование — это процесс, при котором нормальные клетки меняют свою функцию и приобретают свойства опухолевых: в частности, начинают бесконтрольно делиться. Исследования на мышах показали, что механизм перепрограммирования может отличаться в разных отделах простаты.

Однако особенно важным стало открытие того, что признаки перепрограммирования, обнаруженные в экспериментах на грызунах, совпадают с признаками у пациентов с наиболее агрессивными формами рака простаты. По словам ученых, это означает, что такие молекулярные маркеры можно использовать для раннего выявления пациентов с высоким риском быстрого прогрессирования заболевания.

Одним из ключевых открытий стало то, что воспаление не просто сопровождает опухолевый процесс, а запускает его. При этом блокирование воспаления с помощью лекарств способно остановить развитие рака.

«Понимание этого механизма дает возможность создавать новые методы лечения, направленные на предотвращение опухолевого роста на самых ранних стадиях. Эти подходы могут быть применимы не только к раку простаты, но и к другим видам онкологических заболеваний», — отметил один из авторов исследования, профессор Кедрик Бланпен.

Ранее мужчинам назвали неочевидную причину проблем с потенцией.