Россиянам назвали пять причин, почему сон мешает худеть

Плохой сон мешает контролировать вес из-за пяти причин: нарушения гормонального баланса, повышением тяги к сладкому, меньшего количества энергии, замедления обмена веществ и стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«Сон напрямую управляет выработкой гормонов, которые регулируют голод и насыщение. Когда вы не высыпаетесь, в организме возрастает уровень грелина — гормона, вызывающего чувство голода, и снижается уровень лептина, отвечающего за ощущение сытости. В итоге даже после плотного приёма пищи вы можете чувствовать, что всё ещё голодны — и есть дальше. Кроме того, у человека может появится сильная тяга к вредной еде. Недосып делает нас уязвимыми перед соблазнами: хочется быстрых углеводов, сладкого, жирного. Это не случайность, а реакция организма на усталость, — он просит «быструю энергию». Как следствие, вы начинаете есть больше — и не самых полезных продуктов, что неизбежно ведёт к набору веса», – объяснил врач.

Кроме того, постоянная усталость после бессонной ночи не оставляет сил ни на спорт, ни даже на простую активность.

«Лестница кажется Гималаями, прогулка — марафоном. Чем меньше вы двигаетесь, тем меньше сжигаете калорий, и это усугубляет последствия переедания. Кроме того, хронический недосып буквально тормозит метаболизм. Организм переходит в «режим экономии» и начинает использовать калории менее эффективно. Даже если вы не едите больше обычного, ваш вес может начать расти просто потому, что обмен веществ стал медленнее», – рассказал Новиков.

Кроме того, плохой сон усиливает выработку кортизола — гормона стресса. Высокий уровень стресса провоцирует переедание, особенно вечернее и ночное.

«Вывод один: если вы хотите сохранить здоровье и держать вес под контролем, начните не с холодильника, а с режима сна. 7–9 часов полноценного отдыха — это не роскошь, а физиологическая необходимость. Высыпаясь, вы не просто восстанавливаете силы, — вы помогаете своему организму работать в гармонии, снижаете тягу к перееданию и даёте себе шанс чувствовать себя и выглядеть лучше», – заключил сомнолог.

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