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Назван овощ, защищающий от ожирения и диабета

Brain Research: добавление окры в рацион защищает от ожирения и диабета
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Nungning20/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бразилии показали, что включение в рацион окры — овоща, богатого антиоксидантами — может предотвращать развитие ожирения, нарушений обмена веществ и воспаления мозга. Работа опубликована в журнале Brain Research.

В эксперименте использовалась модель раннего перекорма у крыс: часть детенышей помещали в малочисленные пометы, что обеспечивало им избыток молока и ускоренный набор веса — аналог перекорма у младенцев. Такие крысы вырастали с повышенным риском ожирения, диабета и инсулинорезистентности.

После отъема от матери часть крыс с разным типом раннего питания получала обычный корм, а часть — тот же корм, но с добавлением 1,5% порошка окры. К моменту взросления крысы, перекормленные в младенчестве, но получавшие окру, показали значительно более здоровые показатели: у них был ниже уровень сахара и жира в крови, меньше жировых отложений, лучше чувствительность к инсулину, и — что особенно важно — снижено воспаление в гипоталамусе, отделе мозга, регулирующем аппетит.

Исследователи считают, что положительное влияние окры связано с ее биологически активными веществами — катехинами, кверцетином и другими фенолами, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Хотя работа проводилась на животных, ее результаты подчеркивают важность здорового питания в раннем возрасте и открывают перспективы для использования функциональных продуктов вроде окры в профилактике метаболических заболеваний — особенно в условиях растущей эпидемии детского ожирения.

Ранее был назван способ диагностировать диабет по состоянию полости рта.

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