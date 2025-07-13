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Ученый рассказал, почему «ЭКО-дети» могут быть успешнее естественно зачатых

Эмбриолог Володяев: ЭКО-дети могут быть успешнее обычных, но не из-за процедуры
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Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Дети, зачатые с помощью ЭКО, не только не уступают сверстникам по здоровью, но порой оказываются даже успешнее — чаще всего благодаря повышенному вниманию и заботе со стороны родителей. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник каф. эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

По словам специалиста, на сегодняшний момент в мире родилось уже более 12 миллионов детей после ЭКО. Международная статистика подтверждает: риск диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, нарушений нервной системы и других патологий у них не выше, чем у остальных.

«Интеллектуальные способности, развитие и школьная успеваемость тоже в среднем одинаковы. Более того, ЭКО-дети часто оказываются чуть успешнее — но дело не в самой процедуре, а в том, что они, как правило, долгожданные. Такие дети получают больше внимания, любви и ресурсов», — отметил Володяев.

Эти выводы сделаны по итогам анализа данных о 122 тысячах детей, зачатых с помощью ЭКО, и 7,5 миллионов — естественным образом.

Эксперт пояснил, что миф о «слабом здоровье» ЭКО-детей во многом связан с устаревшими представлениями: в прошлом врачи нередко переносили в полость матки женщины сразу несколько эмбрионов, что повышало риск многоплодной беременности и осложнений.

«Также важно понимать, что к ЭКО прибегают пары, у которых по каким-то причинам не получается зачать ребенка естественным путем. Это уже говорит о наличии определенных проблем со здоровьем — у мужчин, например, часто снижены показатели спермограммы», – рассказал «Газете.Ru» специалист.

По его словам в группе «ЭКО-детей» риски некоторых заболеваний также могут быть повышены — из-за исходного состояния здоровья родителей. Также немаловажную роль играет возраст отца и матери.

«В одном из исследований сравнили здоровье детей, рожденных в парах с поставленным диагнозом «бесплодие» с помощью ЭКО и естественным путем. Дети из второй группы (рожденные без ЭКО, но у исходно бесплодных пар), в итоге имели достоверно больше проблем — просто потому, что к моменту их рождения родители были в среднем старше», – уточнил эмбриолог.

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