В России впервые зафиксировали тяжелую форму деменции в молодом возрасте

Исследователи из Пермского Политеха и Пермского государственного медицинского университета им. Вагнера зафиксировали первый за 25 лет в России подтвержденный случай редкой формы деменции — болезни Пика. Заболевание особенно опасно тем, что развивается в относительно молодом возрасте (до 60 лет) и сопровождается тяжелыми расстройствами поведения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Пациентка, 55 лет, в течение нескольких лет страдала от прогрессирующей утраты интеллекта, агрессии, потери стыда и социальных навыков. Привычное лечение не помогало, и за несколько недель до смерти женщина находилась в бессознательном состоянии. После смерти специалисты провели вскрытие и морфологическое исследование мозга, обнаружив характерные признаки болезни Пика: атрофию лобных и височных долей, тельца Пика — скопления поврежденного тау-белка, нарушающего работу нейронов.

Болезнь Пика трудно распознать при жизни, поскольку она часто маскируется под другие психические расстройства. Точный диагноз возможен только после смерти — при детальном изучении клеток мозга. Из-за сложности таких исследований заболевание редко попадает в медицинскую статистику.

Деменция Пика разрушает прежде всего личность человека, а не память: больные теряют самоконтроль, могут вести себя асоциально, проявлять агрессию и утрачивать навыки самообслуживания. Причина — скопление аномального тау-белка в зонах мозга, отвечающих за поведение и эмоции.

Сейчас лекарств, способных остановить болезнь Пика, не существует. Однако понимание механизмов ее развития может помочь в создании новых подходов к лечению не только этой формы деменции, но и других, связанных с нарушением обмена белков в нейронах. Одно из перспективных направлений — стимуляция аутофагии, процесса очистки клеток от поврежденных компонентов.

По мнению авторов, открытие станет важным шагом к формированию базы данных по болезни Пика в России и развитию диагностики таких редких, но крайне тяжелых заболеваний.

Ранее ученые заявили, что у людей с деменцией стало больше шансов на долгую жизнь.