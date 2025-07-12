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Ученый развеял популярный миф о связи ЭКО с раком

Эмбриолог Володяев: ЭКО не повышает риск развития рака у женщин
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Процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) не повышает риск развития рака и других онкологических заболеваний у женщин. Об этом «Газете.Ru» рассказал Илья Володяев, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова, эмбриолог Европейского медицинского центра (ЕМС).

ЭКО представляет собой метод искусственного зачатия, при котором сперматозоид и яйцеклетка «соединяются» не в организме женщины, а в лабораторных условиях. Оно чаще всего используется в случае бесплодия.

Врач отметил, что в контексте ЭКО чаще всего «боятся» развития онкологических заболеваний – в первую очередь рака молочной железы. Этот страх связан с механизмом проведения процедуры – в частности, со стимуляцией яичников.

Во время ЭКО женщине назначают препараты, которые повышают выработку эстрогенов и других половых гормонов. Они, по данным исследований, могут стимулировать рост гормонозависимых опухолей, таких как рак груди и матки.

Рак груди чаще всего развивается в возрасте от 25 до 60 лет. По словам эксперта, именно в таких ситуациях возникает эффект ложных корреляций, который широко известен в медицинской статистике.

«Женщины приходят на ЭКО в возрастном диапазоне от 25 до 45 лет. И бывает, что женщина проходит процедуру ЭКО, будучи здоровой, а после определенного времени заболевание диагностируют. Житейская логика подсказывает, что причина в ЭКО», – объяснил эмбриолог.

Однако, по словам эксперта, в популяции рак молочной железы, как и прочие заболевания, встречается с определенной частотой — как у тех, кто делал ЭКО, так и у тех, кто процедуру не проходил.

«Как мы сегодня знаем, эти частоты равны. Отсутствие дополнительного риска, связанного с процедурами ЭКО, в отношении рака – как молочной железы, так и других локализаций – подтверждено десятками работ, в том числе крупным метаанализом 2021 года – с тысячами участниц и четкими выводами» – рассказал «Газете.Ru» специалист.

Также люди могут ошибочно полагать, что ЭКО коррелирует с повышенным риском развития диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Эмбриолог отметил, что это опасение справедливо только для тромбозов. Дело в том, что рост уровня эстрогенов при подготовке к ЭКО повышает свертываемость крови.

«Риск появления тромбов повышается от 2,5 случая на 1000 человек до четырех на 1000, но это – не такие грозные числа» – заключил эксперт.

Ранее ученые выяснили, что возраст отца влияет на риск выкидыша после ЭКО.

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