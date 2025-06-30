На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возраст отца влияет на риск выкидыша после ЭКО, подтвердили ученые

HRep: применение спермы мужчин старше 45 лет для ЭКО повышает риск выкидыша
close
Burdun Iliya/Shutterstock/FOTODOM

Использование спермы мужчин старше 45 лет для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) повышает вероятность выкидыша и мертворождения. К такому выводу пришли ученые из Италии и Испании. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Reproduction (HRep).

Авторы работы проанализировали 1712 циклов ЭКО с участием донорских яйцеклеток, проведенных в шести клиниках с 2019 по 2023 год. Во всех случаях использовались свежие яйцеклетки молодых женщин (в среднем 26 лет) и замороженная сперма их партнеров, средний возраст которых составлял 43 года.

Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»). После чего эмбрион переносят в полость матки для дальнейшего развития.

Мужчин разделили на две группы — младше и старше 45 лет. Несмотря на схожие показатели оплодотворения и развития эмбрионов, результаты беременности значительно различались. Частота выкидышей в группе «старших отцов» достигала 23,8% против 16,3% у более молодых. Рождаемость живых детей в первом случае также была ниже: 35,1% по сравнению с 41%.

По словам одного из авторов работы, доктора Марии Кристины Гульельмо, данные исследования опровергают распространенное мнение, о том, что возраст мужчины не влияет на репродуктивные исходы. Она отметила, что с возрастом у мужчин накапливаются мутации в ДНК сперматозоидов из-за постоянного деления стволовых клеток. Это может нарушить развитие эмбриона после зачатия и повысить риск прерывания беременности.

Ранее ученые выяснили, что парацетамол может быть причиной мужского бесплодия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами