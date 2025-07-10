На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Основной механизм старения человека подвергли сомнению

JCPB: окисление клеток может не быть причиной человеческого старения
close
Depositphotos

Американские ученые из Университета Дьюка обнаружили, что в организме лемуров с возрастом не усиливается окислительный стресс — процесс, который долгое время считался ключевым фактором старения у приматов. Это ставит под сомнение устоявшиеся представления о причинах возрастного изнашивания организма у людей. Результаты исследования опубликованы в Journal of Comparative Physiology B (JCPB).

Команда биологов изучала два вида животных — кольцехвостых лемуров и сифаков, которые по биологическим характеристикам близки к первым. Эти виды различаются продолжительностью жизни и ритмом биологических процессов. Несмотря на эти различия, ни у тех, ни у других не было выявлено возрастных изменений в уровнях окислительного стресса или воспаления. Более того, у некоторых особей с возрастом наблюдалось снижение уровня воспалительных маркеров.

По словам исследователей, полученные данные подтверждают: феномен так называемого «воспалительного старения», характерного для человека, не является универсальным для всех приматов. Известно, что у людей окислительный стресс связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, микроинсульта, диабета, рака и остеоартрита.

Исследование проводилось в Центре лемуров Дьюка, где отбор образцов осуществляется без вреда для животных. Биологи выбрали мочу как наиболее информативный и щадящий биоматериал для оценки окислительного стресса.

Следующим этапом, как отмечают ученые, станет изучение лемуров в дикой природе. Исследователи планируют выяснить, как естественная среда и содержание в неволе могут существенно влиять на темпы старения. Это позволит понять, какую роль в воспалительных изменениях играют внутренние и внешние факторы.

Ранее были названы самые важные для долголетия системы организма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами