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Разработана квантовая батарея с рекордной скоростью зарядки

PRL: новая квантовая батарея заряжается быстрее классических аналогов
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Oliver Diekmann, oliver-diekmann.graphics/TU Wien

Команда физиков из из Франции и Италии представила модель квантовой батареи, способной заряжаться быстрее, чем любая классическая. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Квантовые батареи — это миниатюрные устройства, которые используют законы квантовой механики, чтобы повышать эффективность хранения и передачи энергии. Однако до сих пор ни одна из предложенных моделей не доказала убедительно, что действительно превосходит классические аналоги.

Авторы новой работы — Виттория Станцьоне и Джан Марчелло Андолина — предложили минималистичную модель, в которой есть всего два элемента: один заряжает, второй накапливает энергию. Благодаря особому взаимодействию между ними батарея переходит в уникальное квантовое состояние, которое позволяет заряжаться быстрее.

«Это первое строгое доказательство того, что квантовая батарея может иметь реальное преимущество перед классической», — отметили авторы.

Пока устройство существует только в теории. Однако, по словам ученых, такую систему можно построить уже с использованием современных технологий — например, на основе сверхпроводников. Исследователи надеются, что в ближайшем будущем смогут протестировать свою идею в лаборатории.

Ранее был установлен новый рекорд в области квантовых технологий.

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