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Установлен новый рекорд в области квантовых технологий

NatCom: установлен новый рекорд по времени работы квантового бита
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Alexandr Käkinen

Ученые из Аалтского университета в Финляндии установили новый рекорд по времени когерентности трансмонного кубита — одного из типов квантового бита, который является основой для будущих квантовых компьютеров. Время, которое они зафиксировали, составило целую миллисекунду, что значительно превышает предыдущие результаты. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Когерентность квантового бита означает, как долго он может сохранять свою квантовую информацию перед тем, как она начнет разрушаться. Чем дольше сохраняется когерентность, тем больше операций может выполнить квантовый компьютер без ошибок. Это особенно важно, поскольку квантовые компьютеры гораздо более подвержены ошибкам, чем традиционные, из-за присутствия «шума» в квантовой системе.

До сих пор максимальный показатель когерентности для трансмонных кубитов был около 0,6 миллисекунды. Новый рекорд, который был зафиксирован в Аалтском университете, составил 1 миллисекунду, а медианный показатель составил 0,5 миллисекунды — это также значительно превышает ранее зафиксированные значения.

«Мы впервые зафиксировали время когерентности в миллисекунды, что открывает новые перспективы для квантовых вычислений», — заявил аспирант Микко Туоккола, проводивший исследования.

Он отметил, что это достижение позволит увеличить количество квантовых операций, которые могут быть выполнены до возникновения ошибок, а также уменьшит потребность в сложных методах исправления ошибок.

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