Ученые назвали простой способ стать счастливее

Международная команда ученых выяснила: солнечные дни действительно повышают удовлетворенность жизнью и снижают симптомы депрессии. Работа опубликована в журнале Biodemography and Social Biology (BSB).

Исследователи проанализировали данные почти 30 тысяч жителей Китая, опросы которых проводились в течение восьми лет — с 2010 по 2018 год. Эти данные были сопоставлены с погодными условиями в день интервью и за предыдущую неделю, на основании данных с более чем 800 метеостанций по всей стране.

Оказалось, что в дни с ярким солнцем участники чаще оценивали свою жизнь чуть выше по пятибалльной шкале. А если солнечных дней в предыдущую неделю было больше, у них было меньше депрессивных симптомов — таких как тревожность, печаль и нарушение сна.

Также выяснилось, что солнечная погода сильнее влияет на некоторые группы. Например, те, кто много времени проводит на улице (строители, фермеры), сильнее реагировали на солнечные дни — как в положительную, так и в негативную сторону. Молодые родители чаще ощущали рост удовлетворенности в солнечную погоду, а пожилые — замечали снижение тревожности после светлой недели.

Авторы подчеркивают: солнце может поднимать настроение, но оно — лишь один из множества факторов, определяющих психическое состояние человека. Надеяться на него как на «универсальное лекарство» от стресса или депрессии не стоит.

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