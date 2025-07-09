Обычный желатин победил устойчивость рака к терапии

Команда исследователей из Университета Миссури выявила молекулярный механизм устойчивости раковых опухолей легких к терапии и разработали метод, способный преодолеть это препятствие. Работа опубликована в журнале ACS Nano.

Речь идет о взаимодействии двух белков внутри раковых клеток — AXL и FN14. Если заблокировать один, активизируется другой, помогая опухоли выжить. Эти «молекулярные качели» и становятся причиной, по которой даже эффективные препараты перестают работать уже через 18 месяцев.

«Когда мы блокировали только AXL, опухоль продолжала расти. Оказалось, FN14 подстраховывает ее работу», — объяснил ведущий автор исследования Дхананджай Суреш.

Чтобы остановить оба белка сразу, ученые разработали инновационную терапию на основе желатиновых наночастиц. Эти наночастицы доставляют лекарства прямо в опухоль и подавляют оба белка одновременно. В доклинических испытаниях на мышах двойной подход показал высокую эффективность: рост опухолей легких значительно замедлился.

«Если мы остановим обе стороны качелей, возможно, сможем надолго сохранить эффективность лекарств», — отметил профессор Рагхураман Каннан, один из руководителей проекта.

В будущем команда продолжит изучать, встречается ли подобный эффект «молекулярных качелей» у других белков, и будет тестировать подход на других типах рака.

Ранее ученых встревожил резкий рост случаев рака желудочно-кишечного тракта у молодых людей.