Названы малозаметные признаки рака кишечника

HuffPost: ночная потливость и тонкий кал могут указывать на рак кишечника

Малозаметными признаками рака кишечника могут быть изменения в пищеварении, ночная потливость, хроническая усталость и снижение аппетита. Об этом рассказал гастроэнтеролог Джозеф Салхаб из США. Его слова приводит издание HuffPost.

По словам специалиста, число случаев колоректального рака среди молодых людей продолжает расти. Один из наиболее тревожных признаков — наличие даже небольшого количества крови в стуле. Хотя это может быть связано с геморроем или анальными трещинами, подобный симптом также нередко указывает на наличие злокачественного новообразования.

Салхаб советует незамедлительно обращаться к врачу при стойких изменениях в пищеварении. Так, тонкий кал, по форме напоминающий карандаш, может свидетельствовать о кишечной непроходимости. Кроме того, насторожить должны регулярные запоры, диарея или их чередование без явной причины.

Среди других возможных признаков онкологии врач называет хроническую усталость, слабость и необъяснимую потерю веса. Пациенты также часто жалуются на снижение аппетита и необъяснимые боли в животе.

Еще один симптом, который нередко сопровождает рак кишечника, — сильная ночная потливость.

«Особенно настораживает, если вы просыпаетесь полностью мокрым», — отметил доктор Салхаб.

Медик подчеркивает: при появлении хотя бы одного из этих симптомов стоит пройти обследование, особенно если есть наследственная предрасположенность или другие факторы риска.

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