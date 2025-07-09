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Врач раскрыл, как «утомить» мозг для быстрого засыпания

The Guardian: сложные задачи перед сном утомляют мозг и помогают заснуть
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Простые умственные задачи, такие как счет овец, не только не ускоряют засыпание, но и могут усугубить бессонницу. Об этом в беседе с The Guardian рассказал терапевт Эйдн Махмудзаде из Медицинского центра Барлоу (Великобритания).

По словам многих ученых, метод с овцами слишком примитивен.

«Мозгу быстро становится скучно, и он снова возвращается к тревожным мыслям, мешающим заснуть», — отмечает эксперт.

Вместо этого он предлагает тренировать внимание с помощью более сложных задач. Например, взять слово «торт» и поочередно подбирать слова, начинающиеся на каждую его букву. Чтобы усилить эффект, можно использовать определенные категории существительных — города, страны или профессии.

Нейробиолог Рассел Фостер из Института сна и циркадной неврологии (Великобритания) отметил, что многим людям помогает засыпать прослушивание познавательных подкастов. Еще одним действенным способом является белый шум, который маскирует резкие звуки и способствует расслаблению.

Доктор Махмудзаде также напомнил, что бороться с бессонницей важно не только действиями, но и отношением. Он советует не смотреть на часы после ночного пробуждения и не тревожиться о том, как бессонница повлияет на самочувствие на следующий день.

Если заснуть не удается в течение 20 минут, специалист рекомендует встать с кровати, заняться чем-то спокойным — например, почитать книгу — и вернуться в постель, когда чувство сонливости вернется.

«Нужно попытаться переключить внимание мозга, а не пытаться уснуть любой ценой», — заключил врач.

Ранее биолог рассказал о неожиданной опасности включения света ночью.

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